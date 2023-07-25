По ее словам, по всем законам военной науки ВСУ вообще не могли идти в контрнаступление.

За время контрнаступления украинские бойцы совершили военные чудеса, которые войдут в учебники.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, контрнаступление происходит для украинских воинов в обстоятельствах, которые военная наука считает неприемлемыми для наступательных операций.

Маляр подчеркнула, что воины наступают в условиях, когда у врага больше и оружия, и людей. В то время, как наступление считается возможным когда наоборот. Вместе с тем, наши войска продвигаются.

"И вопрос надо ставить прежде всего не о количестве пройденных километров, а вообще о факте - двигаемся вперед или нет. То, что мы движемся в условиях превосходства врага - является признаком высокого мастерства и мужества наших защитников", - отметила Маляр.

Отдельно она отметила, что в ВСУ беспецедентно низкий уровень потерь для наступательной фазы. У оккупантов они значительно выше.

"У нас должно быть по всем статистикам и методикам больше потерь, чем у обороняющейся стороны. А у нас их не то, что меньше... У нас на Бахмутском направлении в 8-9 меньше потери, на Таврическом направлении - в 5,3 раза меньше. Это вещи, которые будут изучать ученые", - сказала Маляр.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Аналитики американского Центра изучения войны назвали три причины, почему пожилой контрнаступление украинских сил не может быть быстрым. Россияне имели время на перегруппировку и подготовку к неизбежной операции ВСУ по освобождению территорий. Из-за этого украинские воины сейчас сталкиваются с подготовленными оборонительными российскими позициями, среди которых массивные минные поля и эшелонированные полевые укрепления.

В США обеспокоены медленным контрнаступлением. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что контрнаступление ВСУ только началось и продолжится еще несколько месяцев.

Позже министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что украинское контрнаступление отстает от графика, но в целом идет согласно плану.

По словам экспертов, уже освободили около 45% территорий, которые находились под российской оккупацией, если считать вместе с Крымом. Без учета полуострова, украинские бойцы уже деоккупировали около 61% территорий.

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