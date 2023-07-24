Министр обороны напомнил, что не каждое контрнаступление должно быть молниеносным.

Украинское контрнаступление отстает от графика, но в целом идет согласно плану. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN.

Глава военного ведомства отметил, что он "не беспокоится" по поводу ситуации на фронте, потому что это "ошибочное представление, будто каждое контрнаступление должно быть быстрым".

Он также назвал причины, замедляющие общий темп украинского контрнаступления – нехватка боеприпасов, в том числе артиллерийских, а также самих артиллерийских систем. Но не только это.

Видео дня

"Есть вопрос ПВО. Вопрос в том, что у нас также очень длинная линия фронта. И против нас большое количество врагов. Так что это война, а не компьютерная игра. Наши генералы, наши командиры видят реальную ситуацию на поле боя. И еще раз должен повторить, что главная ценность для нас – это жизнь наших солдат", - сказал Резников.

Говоря о проблеме сплошного минирования российских оборонных позиций, глава Минобороны отметил, что украинским подразделениям приходится вручную расчищать пути через поля.

"Нам нужно очень медленно использовать наших солдат, саперов и очень медленно готовить коридоры для реального наступательного движения", — сказал Резников, добавив, что эта активность в разных местах запутает россиян в отношении основного направления, по которому пойдут ВСУ.

Украинское контрнаступление – последние новости

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что продолжающееся контрнаступление пока только на начальной стадии, и оно не завершится в последующие месяцы.

В этом контексте министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил несогласие с тезисом, что украинское контрнаступление продвигается медленно. Он призвал Запад дать больше оружия Киеву и не давить на украинцев, подстегивая идти вперед, поскольку украинцы сами знают, что делать.

Вас также могут заинтересовать новости: