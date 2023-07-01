Подрыв дамбы Каховской ГЭС имел еще и военный аспект, отметил Романенко.

Вполне вероятно, что российские оккупанты могут прибегнуть к новым терактам, чтобы отсрочить контрнаступление ВСУ летом - в как раз благоприятный период для продвижения армии, пояснил генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко в интервью Obozrevatel.

Он отметил, что подрыв дамбы Каховской ГЭС имел еще и военный аспект - по меньшей мере на месяц замедлил наступление ВСУ на этом направлении.

Но у оккупантов есть и другие идеи для терактов. "Что касается возможного теракта на "Титане" (завод в Крыму - ред.), то он может отсрочить наше наступление на этом направлении на 7-10 дней. Он приведет к химическому заражению территории, поражению людей и животных. Заходить на территорию, где находятся ядовитые вещества, очень сложно. Поэтому здесь, безусловно, также есть военный аспект", - отметил Романенко.

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Вместе с тем генерал не верит, что россияне доведут ситуацию на ЗАЭС до ядерного взрыва, но могут провести операцию под "фальшивым флагом" - организовать стационарную грязную бомбу с заражением нескольких областей.

"Здесь есть разные аспекты - и политические, и экономические, и социальные. Но во всех этих трех случаях - Каховская ГЭС, "Титан", ЗАЭС - есть и военный аспект: приостановить наступление Сил обороны Украины. Лето - наиболее благоприятный период ведения боевых действий. Враг это понимает и делает все, чтобы срывать эти сроки", - отметил Романенко.

Романенко также добавил, что для Генштаба "пришло время принимать решение, где наносить главный удар": "Так или иначе, есть неделя или дней десять, когда надо будет определяться с направлениями главных ударов и введением туда резервов, поскольку летнее время не такое уж длительное, а стратегические возможности мы уже накопили. Действовать только на тактическом уровне для нас нерационально".

Контрнаступление ВСУ - главное

В начале июня силы обороны двинулись в контрнаступление. В первые недели было освобождено 8 населенных пунктов на стыке Запорожской и Донецкой областей. Из-за минных ограждений и того, что нерешительность Запада относительно своевременного предоставления Украине дальнобойного вооружения и танков дала возможность россиянам в течение большого времени хорошо окопаться, бойцы ВСУ часто продвигаются вперед ценой собственной жизни.

Впрочем, западные аналитики и военные недовольны темпами продвижения украинских сил. В Европе уже угрожают "заморозкой конфликта" в случае отсутствия прогресса.

Это произошло из-за нехватки вооружения, в некоторых случаях даже отсутствия паритета с врагом в артиллерии. В ответ главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал не делать из войны шоу", подчеркнув, что "каждый метр дается кровью". Кроме того, он подчеркнул, что Запад игнорирует факт отсутствия у Украины достаточно эффективной поддержки ВСУ с неба и тянет с предоставлением F-16.

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