За сутки потери врага составили почти три роты, уничтожено до 20 единиц техники оккупантов.

Силы обороны продолжают продвигаться вперед на Таврическом направлении. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Он отметил, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1337 огневых задач.

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты. Уничтожено 19 единиц военной техники противника. В частности, 2 танка, БРЭМ, МТЛБ, БРМ, БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Zala", самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", гаубица 2А65 "Мста-Б" и автомобильная техника", - доложил Тарнавский.

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Контрнаступление ВСУ - главное с фронта

Еще вчера Тарнавский заявил, что на Таврическом направлении силы обороны Украины приобретают частичные успехи и выравнивание линии фронта. Он информировал, что за предыдущие сутки кроме ликвидации личного состава оккупантов и их техники, уничтожено 5 складов боеприпасов.

Сегодня, 29 июня, в Генштабе рассказали о новых успехах ВСУ. Отдельно, на Бахмутском направлении силы обороны, перехватили стратегическую инициативу и ведут наступательные действия широким фронтом, за предыдущие сутки имеют успехи на флангах у Бахмута и закрепляются на достигнутых рубежах.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в направлении Клещиевки силы обороны продвинулись на 1200 м, в направлении Курдюмовки - на 1500 м. По ее словам, в целом на Бахмутском направлении снова горячо, продолжаются ожесточенные бои.

Маляр сообщила, что на юге также есть успехи. В частности наа направлении Равнополь-Володино наши войска продвинулись и закрепляются на достигнутых рубежах.

На Запорожском и Мелитопольском направлениях продолжается уничтожение врага и тот вынужден подтягивать для обороны резервы, даже бригаду морской пехоты, которая в свое время убегала из Херсона.

На Бердянском направлении, по ее информации, есть продвижение 1300 м.

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