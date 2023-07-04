Уже два месяца Россия теряет артиллерию ускоренными темпами.

За сутки боев украинские бойцы ликвидировали ориентировочно 770 российских оккупантов и значительное количество артиллерии. В целом с начала полномасштабного вторжения агрессор потерял уже около 231 030 своих солдат, сообщает Генштаб ВСУ.

В течение вчерашнего дня украинским защитникам удалось уничтожить:

2 танка (всего ‒ 4059),

9 боевых бронированных машин (всего ‒ 7908),

32 артиллерийские системы (всего – 4252),

6 реактивных систем залпового огня (всего – 647),

3 установки ПВО (всего ‒ 394),

29 беспилотников оперативно-тактического уровня (всего – 3602),

9 автомобилей и автоцистерн (всего – 6843).

По другим видам вооружений потерь у врага вчера не было.

Видео дня

Ситуация на фронте

По данным независимых аналитиков, в течение последних суток ВСУ вели контрнаступательные операции как минимум на четырех участках фронта и смогли продвинуться. В частности видео и фото с геолокацией подтверждают успехи украинской армии к юго-западу от Бахмута и к югу от Орехова в западной части Запорожской области.

Войска агрессора в свою очередь не прекращают попыток наступления в Донецкой и Луганской областях. Так, за минувшие сутки произошло более 40 боевых столкновений на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. в Генштабе ВСУ утверждают, что все атаки удалось отбить.

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