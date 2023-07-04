За сутки боев украинские бойцы ликвидировали ориентировочно 770 российских оккупантов и значительное количество артиллерии. В целом с начала полномасштабного вторжения агрессор потерял уже около 231 030 своих солдат, сообщает Генштаб ВСУ.
В течение вчерашнего дня украинским защитникам удалось уничтожить:
- 2 танка (всего ‒ 4059),
- 9 боевых бронированных машин (всего ‒ 7908),
- 32 артиллерийские системы (всего – 4252),
- 6 реактивных систем залпового огня (всего – 647),
- 3 установки ПВО (всего ‒ 394),
- 29 беспилотников оперативно-тактического уровня (всего – 3602),
- 9 автомобилей и автоцистерн (всего – 6843).
По другим видам вооружений потерь у врага вчера не было.
Ситуация на фронте
По данным независимых аналитиков, в течение последних суток ВСУ вели контрнаступательные операции как минимум на четырех участках фронта и смогли продвинуться. В частности видео и фото с геолокацией подтверждают успехи украинской армии к юго-западу от Бахмута и к югу от Орехова в западной части Запорожской области.
Войска агрессора в свою очередь не прекращают попыток наступления в Донецкой и Луганской областях. Так, за минувшие сутки произошло более 40 боевых столкновений на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. в Генштабе ВСУ утверждают, что все атаки удалось отбить.