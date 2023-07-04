В случае определенных успехов Украине могут предоставить оружие, которое поможет ВСУ закончить войну.

Одержание значительных успехов в ходе контрнаступления ВСУ до октября позволит разблокировать другие виды вооружения от Запада, которых не хватает украинским силам, считает экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

В интервью Radio NV он отметил, что сейчас "окно возможностей" у украинского контрнаступления до октября, об этом "дают понять" на Западе.

В случае определенных успехов Украине могут предоставить оружие, которое поможет ВСУ закончить войну. Но если результатов к тому времени не будет, Киев будут склонять к замораживанию конфликта.

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"Если мы за лето и сухую часть осени этого года что-то серьезное получим и покажем какие-то значительные результаты, тогда существует высокая вероятность, что нам предоставят то, чего нам еще не хватает, чтобы все же победоносно закончить эту войну. А если этого не произойдет, то нам прямым текстом фактически скажут, что пора замораживать конфликт", - отметил Дикий.

В таком случае одержит победу российская парадигма о так называемой "боевой ничье": "Что будто обе стороны уже сделали максимум возможного, получили максимум возможных результатов, все равно уже ни мы, ни россияне ничего не добьемся, то какой смысл просто гробить людей годами на одной и той же линии фронта, лучше на этой самой линии фронта просто "перестать стрелять", - описал ее Дикий.

Дикий отметил, что Украина пока зависит от воли союзников, поскольку те поставляют ей сейчас патроны и снаряды.

Контрнаступление ВСУ - главное

В конце июня Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный констатировал перехват инициативы на Бахмутском направлении. Кроме того, в начале лета украинские силы начали активное продвижение под Запорожьем.

В первые недели контрнаступления ВСУ освободили восемь населенных пунктов на стыке Донецкой и Запорожской областей, однако впоследствии, по оценке западных аналитиков, "импульс" якобы исчез. По мнению польского евродепутата Витольда Яна Ващиковского, если наступление ВСУ не будет иметь успеха до октября, то Европа будет настаивать на "замораживании" войны.

Другие эксперты отметили, что сейчас речь идет только о первом этапе контрнаступления, от которого не стоит ждать особого прогресса - защитники "прощупывают" российскую оборону и готовят основной удар.

Во время продвижения украинская армия натолкнулась на ряд препятствий, в частности - сложно выстроенную сеть обороны противника, отсутствие в некоторых случаях паритета в вооружении и, по замечанию Залужного, отсутствие эффективной поддержки сухопутных войск с воздуха.

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