Также защитники уничтожили один ЗРК "Панцирь-С", два ЗРК "Тор", два склада боеприпасов и один пункт управления.

В рамках контрнаступления ВСУ продвинулись до 2 км вглубь вражеских позиций на Бердянском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку местности, наносят огневое поражение по выявленным целям противника, ведут контрбатарейную борьбу и проводят разминирование.

Как отметил спикер пресс-центра Таврического направления Валерий Шершень, за минувшие сутки на указанном участке фронта ликвидированы 72 оккупанта, ранены 166 захватчиков, уничтожены 36 единиц вооружения и военной техники противника: в частности, 2 танка, 9 бронированных боевых машин, 8 артсистем и минометов, 4 реактивных систем залпового огня.

Также защитники уничтожили один ЗРК "Панцирь-С", два ЗРК "Тор", два склада боеприпасов и один пункт управления. "Интенсивность нарастает", - заметил Шершень.

Видео дня

На Марьинском направлении защитники отбили 15 атак противника в районе города Марьинка. Враг совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, из них - Красногоровка, Григоровка, Максимильяновка, острое и победа Донецкой области.

Враг вел безуспешные наступательные действия в районе Равнополья Донецкой области, нанес авиаудар возле Благодатного, совершил обстрелы возле 10 населенных пунктов - в частности Благодатного, а также Угледара, Богоявленки, Шахтерского и Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении нашего продвижения, совершил артобстрелы более 20 населенных пунктов, из них - Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка Запорожской области, Марганец, Никополь Днепропетровской области.

За минувшие сутки в районе Таврии произошло 15 боевых столкновений. Враг совершил 585 обстрелов позиций ВСУ. Наши защитники выполнили почти 1300 огневых задач.

Потери РФ в Украине - последние новости

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 231 030 оккупантов, из них 770 за минувшие сутки.

Раньше появилось забавное видео, как российские ПВО пытались перехватить британскую крылатую ракету Storm Shadow. Однако она все равно попала в комплекс ЗРК "Панцирь-С", которым в свое время очень гордились кремлевские пропагандисты.

Больше всего Россия теряет своих войск на Таврическом направлении. За последние сутки потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили почти три роты.

Отдельно в ВСУ показали, как в районе города Бахмут Донецкой области украинские воины ликвидировали три реактивные системы залпового огня БМ-21"Град" российских захватчиков.

Утром, 4 июля, "хлопок" посетил и военные объекты россиян в оккупированных Якимовке и Васильевке Запорожской области.

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