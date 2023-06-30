Также подразделения ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях.

ВСУ по состоянию на 30 июня продолжают вести наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, закрепляются в Запорожской области, а также давят на фланги россиян в Бахмуте Донецкой области, сообщил спикер Генштаба Андрей Ковалев.

"На направлениях Левадное - Приютное, Малая Токмачка - Камышеватое имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал Ковалев.

Подразделениями ВСУ на направлении Приволье-Железнянское также был достигнут частичный успех.

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Отдельно отмечается, что на флангах города Бахмут ВСУ оказывают давление на противника, выбивают из ранее захваченных рубежей. Наши защитники имеют успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

Также подразделения ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях.

Контрнаступление ВСУ - главное

Как замечал ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Силы обороны Украины перехватили инициативу на Бахмутском направлении. Институт изучения войны утром 30 июня отметил, что украинские силы вели наступление в западной части Запорожской области и на административной границе между Запорожской и Донецкой областями.

По словам экс-командира "Азова" майора ВСУ Максима Жорина, бои за Бахмут продолжаются уже непосредственно в самом городе. Сейчас украинские силы движутся к тому, чтобы контролировать все необходимые высоты на флангах Бахмута.

Но на Западе всего еще настаивают, что прогресс начала украинского контрнаступления едва заметный, и хотят более быстрых результатов. По мнению польского евродепутата Витольда Яна Ващиковского, если наступление ВСУ не будет иметь успеха до октября, то Европа будет настаивать на "замораживании" войны.

Согласно данным Bellingcat, Россия может рассматривать тактику затопления Токмака, чтобы не допустить продвижение ВСУ. С этой целью оккупанты построили дамбу на окрестностях горожа. Этот шаг является частью более широкой тендеции создания Россией водных преград для украинского контрнаступления, как было, к примеру, в случае с дамбой Каховской ГЭС.

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