По словам заместителя главы Минобороны Украины, Россия накапливала оружие для этой войны в течение 30 лет, тогда как наши запасы только сокращались.

Заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр заявила, что Вооруженные Силы Украины пока не достигли паритета в вооружении с оккупантами.

По словам чиновницы, россияне в течение 30 лет готовилась к войне, тогда как Украина в это время лишь разоружалась, ведь выполняла возложенные на государство международные обязательства. Об этом Маляр рассказала в интервью Голосу Америки.

"Россияне готовились к этому 30 лет. Мы разоружались - выполняли свои международные обязательства. Они -вооружались. Поэтому выйти с ними на паритет в вооружении крайне сложно. Мы пока не выходим на этот паритет", - сказала она.

По словам заместителя министра, сейчас ВСУ ведут одновременно как оборону, так и наступление: на разных участках фронта ситуация отличается - кое-где, враг также "действует", говорит Маляр.

Чиновница отметила, что в ответ на успехи украинской армии на Бахмутском направлении оккупанты усилили огонь из артиллерии и минометов. Это частично мешает продвигаться ВСУ, отмечает Маляр.

В то же время она подчеркнула, несмотря на такую динамику, по итогам прошлой недели армия Украины продвинулась вперед минимум на 6,5 км. Удалось освободить от захватчиков более 90 кв. км территорий.

В Минобороны подчеркнули, что основные потребности в оружии - это средства ПВО, дальнобойное оружие, боеприпасы, а самое важное, боевая авиация.

Волонтер заявила, что потребности ВСУ в дронах покрываются лишь на 10%

Напомним, что 12 июня руководитель "Центра поддержки аэроразведки" и волонтер Мария Берлинская в эфире ТСН указала, что Минобороны, армия дронов, Минцифры и другие волонтерские организации вместе покрывают едва 10% от реальной потребности ВСУ в дронах.

Уже на следующий день соответствующее заявление прокомментировала Маляр. Она указала, что Минобороны Украины на сто процентов выполняет тот запрос, который поступает со стороны военных. Списки формируют именно по их заявкам. Чиновница также отметила, что имеет в виду боевые дроны. В отношении дронов не военного назначения существуют другие процедурные моменты.

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