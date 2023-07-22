Американцы признаются, что не уверены в способности снабдить ВСУ всем необходимым для второго контрнаступления.

Западные политики недовольны медленными темпами украинского контрнаступления и заметно нервничают по этому поводу. Об этом пишет BBC по итогам международного Форума по безопасности, который состоялся в американском городе Аспен.

"Приехав в Аспен после трехнедельного пребывания в Украине, я обнаружил легкую нервозность не только из-за темпов нынешнего контрнаступления Украины, но и из-за долгосрочных обязательств Америки", – пишет автор публикации.

Он отметил, что Украина уже месяц ведет контрнаступление, и ясно, что оно оказалось, как выразился один из выступавших, "тяжелым испытанием", когда каждый день удается освобождать всего несколько метров земли.

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Вчера президент Украины Владимир Зеленский выступил на этом форуме по видеосвязи, "чтобы выразить благодарность и попросить о дополнительной помощи". Он отметил, что это критический период войны, в котором многое "держится на волоске".

При этом первый вопрос к Зеленскому был о том, почему дела идут медленнее, чем ожидалось. Он терпеливо объяснил, что начало контрнаступления было отложено из-за нехватки оружия, боеприпасов и подготовки, и что это дало России возможность установить больше мин и улучшить свою оборону. При этом украинский лидер вынужден был отдельно уточнить, что приближается момент, когда контрнаступление "наберет обороты".

Уже после выступления Зеленского в Аспене советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в публичном заявлении выразил сомнение, что истребители F-16 смогут сыграть значительную роль в войне. Другие американцы, которые принимали непосредственное участие в поставках оружия, также в частном порядке говорят, что Украина имеет все необходимое для контрнаступления, а перевооружить их снова в том же объеме в будущем может быть не так просто. Это и делает нынешнее контрнаступление ключевым.

"Украина все еще пытается найти слабое место в обороне России, чтобы затем применить силы, которые она держала в резерве, в надежде совершить значительный прорыв. Если это сработает, то Украина может оказаться в сильной позиции. Но если они не могут прорваться, то разговоры о патовой ситуации могут быть более конкретными и привести к трудным переговорам", – пишет BBC.

Автор публикации отмечает, что в западной поддержке Украины "есть намеки на трещины". Некоторые члены Конгресса США открыто говорили в Аспене, что их избиратели не способны найти Украину на карте, что подвергает сомнению масштабы оказываемой помощи.

Особенно много противников помощи Украине среди республиканской аудитории в США. Европейские партнеры этим явно обеспокоены. Например, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в Аспене выступил с заявлением, что Запад не должен позволить российской пропаганде "соблазнить себя" разговорами о тупиковой ситуации на фронте в Украине.

Контрнаступление ВСУ – последние новости

Вчера президент Зеленский на форуме в Аспене объяснил, почему контрнаступление ВСУ идет медленнее, чем ожидалось ранее. По его словам, причина в том, что сама операция началась позже, чем предполагалось изначально.

"У нас были планы начать его весной, но мы не начали, потому что у нас не было достаточно боеприпасов и вооружения, не было достаточно правильно обученных бригад. Поскольку мы начали несколько поздно, это дало России время заминировать всю нашу землю и построить несколько линий обороны", - сказал он.

Накануне директор ЦРУ Уильям Бернс выразил мнение, что украинское контрнаступление еще имеет все шансы закончиться большим успехом. По его словам, российская армия испытывает ряд критических проблем, которые пока удается скрывать за укрепленной обороной.

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