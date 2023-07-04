Украинские воины решают поставленные перед ними задачи, подчеркнул эксперт.

Контрнаступление ВСУ идет успешно, в ближайшее время российским оккупантам грозят серьезные неприятности в Запорожской области.

С НАТОвской точки зрения все, что происходит на фронте в нашей стране сейчас, можно назвать формирующими операциями - это наступление, но это не его основная фаза, рассказал бывший советник Офиса президента Украины, военный эксперт Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

По его словам, украинские войска решают поставленные перед ними задачи.

"Особое внимание уделяют работицкому направлению противника, понимая, что именно там может наметиться крупные неприятности для них в кратчайшие какие-то сроки. Это означает, что контрнаступление на юге Украины никуда не делось, оно идет, раз, второе - оно идет медленно - два, но оно идет успешно…", - заявил экс-советник ОП.

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В начале июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы Украины начали контрнаступательную операцию. В Запорожской области от российских захватчиков уже освободили несколько населенных пунктов.

3 июля было обнародовано интервью Алексея Арестовича, во время которого он прогнозировал, что для деоккупации всей украинской территорий может понадобиться проведение двух или трех контрнаступлений.

Справка УНИАН. В Запорожской области возле временно оккупированного города Токмак находится также подконтрольное россиянам село Работино. Противники захватили это село в начале марта прошлого года.

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