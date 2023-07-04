Офицер ВСУ сказал, что не видел столько мин за все годы службы, выяснили журналисты.

Во время контрнаступления на юге Вооруженные силы Украины стыкаются с рядом серьезных проблем, в частности, российские оккупанты очень сильно заминировали территорию.

Противники готовились к атакам на протяжении нескольких месяцев, были созданы очень плотные минные поля, рассказал CNN старший сержант 47-й бригады ВСУ с позывным "Легион". По его словам, за все годы службы столько мин он не видел.

Боец добавил, что минные поля настолько плотные, что передвигаться можно только "дерево за деревом". Воин подчеркнул, что враги также активно используют авиацию и бьют из артиллерии. Офицер отметил, что бои на юге сейчас похожи на то, "что было в Бахмуте в самый жаркий период".

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"Они знали, что именно в этом районе будет проходить основная атака, поэтому тщательно готовились. У них здесь есть артиллерия и авиация, регулярно работают и истребители, и вертолеты", - заявил собеседник.

"Легион" сказал, что в таких условиях считает действия украинской армии "достаточно успешными и эффективными".

Контрнаступление Украины - сегодня это стоит знать

Президент Владимир Зеленский 10 июня подтвердил сведения, что украинские воины начали контрнаступательную операцию. Уже освобождены ряд населенных пунктов.

Позже украинский лидер отметил, что война с РФ не завершится, пока Крым не будет освобожден от оккупантов.

Утром 4 июля Генштаб ВСУ сообщил, что на Херсонском и Запорожском направлениях враг сосредотачивается на том, чтобы не допустить продвижение наших защитников и защитниц.

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