На прощание россияне около 02:30 ночи обстреляли Золочев. Повреждения получили два дома.

Оккупационная армия РФ ушла с территории приграничной Золочевской общины на Харьковщине.

Об этом 11 сентября Суспильному заявил председатель общины Виктор Коваленко.

"Люди видели, как они садились в автобусы и уезжали из населенных пунктов, которые были временно оккупированы, это Турово, Макарово. На сегодня, по данным местных, москали ушли оттуда в сторону Казачьей Лопани, а российские военные, которые стояли возле Уд, покинули свои позиции и отошли на территорию РФ", - сказал Коваленко. Видео дня

На прощание рашисты около 02:30 ночи обстреляли Золочев. Повреждения получили два дома.

Война в Украине: актуальные данные

ВСУ официально пошли в контрнаступление на юге в конце августа. По состоянию на 9 сентября, по подсчетам Института изучения войны защитники отбили у врага 2,5 тысячи квадратных километров.

По словам представителя ОК "Пивдень" Натальи Гуменюк, ВСУ в разных направлениях на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

Контрнаступление на юге продолжается одновременно с операциями украинских сил на линии Харьков – Изюм. Украинские силы продолжают ежедневно атаковать российские понтонные и паромные переправы на юге, однако сохраняют суровую оперативную тишину.

11 сентября 2022 года председатель Луганской областной Военной администрации Сергей Гайдай сообщил о том, что россияне пакуют награбленное и бегут. Российские военные покидают даже города, которые были оккупированы еще в 2014 году.

По состоянию на 11 сентября до выхода на госграницу на Харьковщине ВСУ оставалось пройти еще 50 километров.

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