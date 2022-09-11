Российские военные покидают даже города, которые были оккупированы еще в 2014 году.

Российские военные собирают награбленное и бегут с оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона.

"У нас есть информация, что с оккупированных территорий выезжают и комендатура, и прокуратура, и оккупанты, и гауляйтеры, и складывают награбленные вещи, пакуют свои семьи в автомобили и уезжают", - сказал он.

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Гайдай подчеркнул, что оккупанты выезжают даже из городов, которые были оккупированы еще с 2014-го года.

"Очень надеюсь, что в ближайшее время мы увидим, как Вооруженные силы Украины смогут пересечь реку и начнется полномасштабная деоккупация населенных пунктов Луганщины", - добавил глава ОВА.

Война в Украине: актуальные данные

ВСУ официально пошли в контрнаступление на юге в конце августа. По состоянию на 9 сентября, по подсчетам Института изучения войны защитники отбили у врага 2,5 тысячи квадратных километров.

По словам представителя ОК "Пивдень" Натальи Гуменюк, ВСУ в разных направлениях на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

Контрнаступление на юге продолжается одновременно с операциями украинских сил на линии Харьков – Изюм. Украинские силы продолжают ежедневно атаковать российские понтонные и паромные переправы на юге, однако сохраняют суровую оперативную тишину.

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