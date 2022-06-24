Комитет Сената США по международным отношениям одобрил резолюцию о включении России в список стран, поддерживающих терроризм.
Резолюция была предложена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом 9 мая, и поддержана сенатором-демократом Ричардом Блюменталем, пишет Голос Америки.
Окончательное решение о признании России страной-спонсором терроризма должно быть принято администрацией президента Джо Байдена.
"Резолюция комитета призывает администрацию [сделать это], но фактически Россия пока не определена в качестве государства-спонсора терроризма", сказал сенатор-республиканец Крис Кунс.
Среди аргументов для признания России государством, поддерживающим терроризм, сенаторы называют:
✔️ поощрение Путиным актов международного терроризма против политических оппонентов и национальных государств;
✔️ кампанию террора против гражданских лиц во время Второй чеченской войны;
✔️ поддержка боевиков и акты насилия против украинских мирных жителей с 2014 года;
✔️ удары по гражданским в Сирии;
✔️ материальная поддержка властей страны-спонсора терроризма Сирии;
✔️ подрывная деятельность наемников по всему миру, в том числе ЧВК "Вагнера" в Украине, Сирии, Судане и Ливии;
✔️ совершение военных преступлений в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, что привело к гибели бесчисленного количества мирных жителей;
✔️ многочисленные массовые казни гражданских и попытки скрыть свои преступления массовыми захоронениями по всей Украине и другое.
"Нет сомнений в том, что Россия во главе с Владимиром Путиным является государством-спонсором терроризма. То, что он предпринял, отдав приказ вторгнуться в Украину, было террористическим актом. Он военный преступник, и на нем лежит ответственность за каждое преступление, которое было совершено от его имени", - заявил сенатор-республиканец от штата Айдахо Джеймс Риш.
По его словам, на общем голосовании в Сенате резолюция "получит значительное количество голосов". "Полагаю, что госсекретарь очень внимательно отнесется к рассмотрению [этого вопроса]", - добавил Риш.
Отмечается, что Государственный департамент США вносит в список стран-спонсоров терроризма государства, которые, по мнению госсекретаря, неоднократно оказывали поддержку террористическим актам по всему миру.
Санкции, которые вводятся в отношении таких государств, включают в себя ограничения на получение помощи от США, запрет на экспорт и продажу продукции оборонного назначения, меры контроля за экспортом товаров двойного назначения, различные финансовые и другие ограничения.
На данный момент в этот список входит четыре страны: Куба, КНДР, Иран и Сирия.