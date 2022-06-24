На данный момент в этот список входит четыре страны: Куба, КНДР, Иран и Сирия.

Комитет Сената США по международным отношениям одобрил резолюцию о включении России в список стран, поддерживающих терроризм.

Резолюция была предложена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом 9 мая, и поддержана сенатором-демократом Ричардом Блюменталем, пишет Голос Америки.

Окончательное решение о признании России страной-спонсором терроризма должно быть принято администрацией президента Джо Байдена.

"Резолюция комитета призывает администрацию [сделать это], но фактически Россия пока не определена в качестве государства-спонсора терроризма", сказал сенатор-республиканец Крис Кунс.

Среди аргументов для признания России государством, поддерживающим терроризм, сенаторы называют:

✔️ поощрение Путиным актов международного терроризма против политических оппонентов и национальных государств;

✔️ кампанию террора против гражданских лиц во время Второй чеченской войны;

✔️ поддержка боевиков и акты насилия против украинских мирных жителей с 2014 года;

✔️ удары по гражданским в Сирии;

✔️ материальная поддержка властей страны-спонсора терроризма Сирии;

✔️ подрывная деятельность наемников по всему миру, в том числе ЧВК "Вагнера" в Украине, Сирии, Судане и Ливии;

✔️ совершение военных преступлений в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, что привело к гибели бесчисленного количества мирных жителей;

✔️ многочисленные массовые казни гражданских и попытки скрыть свои преступления массовыми захоронениями по всей Украине и другое.

"Нет сомнений в том, что Россия во главе с Владимиром Путиным является государством-спонсором терроризма. То, что он предпринял, отдав приказ вторгнуться в Украину, было террористическим актом. Он военный преступник, и на нем лежит ответственность за каждое преступление, которое было совершено от его имени", - заявил сенатор-республиканец от штата Айдахо Джеймс Риш.

По его словам, на общем голосовании в Сенате резолюция "получит значительное количество голосов". "Полагаю, что госсекретарь очень внимательно отнесется к рассмотрению [этого вопроса]", - добавил Риш.

Отмечается, что Государственный департамент США вносит в список стран-спонсоров терроризма государства, которые, по мнению госсекретаря, неоднократно оказывали поддержку террористическим актам по всему миру.

Санкции, которые вводятся в отношении таких государств, включают в себя ограничения на получение помощи от США, запрет на экспорт и продажу продукции оборонного назначения, меры контроля за экспортом товаров двойного назначения, различные финансовые и другие ограничения.

На данный момент в этот список входит четыре страны: Куба, КНДР, Иран и Сирия.