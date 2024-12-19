В частности, этот комбинат занимается производством ракетного топлива.

В Ростовской области было атаковано ФКП "Комбинат Каменский", специализирующееся, в частности, на изготовлении ракетного топлива.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко. Он отметил, что речь идет об одном из крупнейших химических предприятий РФ.

"Он (комбинат, – ред.) занимается производством ракетного топлива (специализируется на изготовлении твердотопливных компонентов для ракетных двигателей, в частности для реактивных систем залпового огня (РСЗО) и межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе)", – говорится в сообщении.

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Коваленко также добавил, что вышеупомянутое предприятие занимается изготовлением взрывчатых веществ, компонентов для боеприпасов, утилизацией и обезвреживанием отработанных ракетных систем.

Когда именно произошла конкретно эта атака, Коваленко не уточнил, однако за несколько часов до публикации сообщения писал, что были атакованы российские объекты на Ростовщине, в оккупированных Луганщине и Бердянске.

Атаки по территории РФ

15 декабря беспилотники атаковали Грозный (Чеченская республика, РФ). В российских медиа писали, что одной из целей стала база ОМОНа. На опубликованных в сети кадрах кадрах было видно повреждения здания и нескольких ОМОНовцев, которые осматривают последствия атаки.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что в России был уничтожен истребитель Су-30. Произошло это 14 декабря в городе Крымск Краснодарского края России – вражеский самолет сгорел прямо на аэродроме.

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