Коваленко более чем уверен, что никаких африканских "командосов" в Украине не будет.

Россия пытается завербовать "командос" афганской армии для участия в войне против Украины, и это свидетельствует об агонии российского командования.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко жестко раскритиковал РФ за такие попытки.

"Я всегда относился к афганской регулярной армии как к сборищу овец. Ну, они таковыми и есть. Сколько в них не вкладывай средств, усилий и знаний, они как были овцами, так ими и остались. В любой исторический период афганская армия представляла собой трусливое сборище абсолютно профнепригодной массы. Не больше, не меньше. А потому данное сообщение меня больше позабавило, нежели насторожило", – отметил эксперт.

Коваленко более чем уверен, что никаких африканских "командосов" в Украине не будет, ведь они сбегут еще до отправки в зону боевых действий.

"Если Россия, после того, как не смогла обеспечить своих "чмобиков" всем необходимым, готова платить деньги тем, кого сложно доставить в РФ, нужно будет одеть, обуть, вооружить и решить проблему языкового барьера, то, что это, если не агония?" – задался он вопросом.

Что уничтожит армию России: мнения

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что российская армия не сможет воевать, как только начнет испытывать проблемы с артиллерией и ракетными войсками:

"Вот когда этот вид вооружения у них начнет умирать или снижать свои боевые потенциалы, вот тогда и будет закат российских Вооруженных сил".

Он добавил, что стволов у России осталось не так уж и много, и ракеты некоторых типов давно закончились.

По словам обозревателя Александра Коваленко, у России также есть серьезные проблемы с авиацией из-за санкций. На данный момент в РФ любой гражданский или военный самолет является потенциальным убийцей своих пассажиров и пилотов, заявил эксперт.