По словам эксперта, основу огневой мощи противника составляют ракетные войска и артиллерия.

Огневую мощь российских войск подорвет или отсутствие боеприпасов с ракетами, или недостаточное количество артиллерии.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, отвечая на вопрос, дефицит какого вида вооружения станет для РФ большой проблемой.

"Вот когда этот вид вооружения у них начнет умирать или снижать свои боевые потенциалы, вот тогда и будет закат российских Вооруженных сил, – заявил он. – Кстати, именно по этой причине российское командование и бегает по всем странам, где они еще могут (Северная Корея, Китай, Куба, Иран) с просьбой: "Дайте нам боеприпасы, дайте ракеты".

По словам эксперта, именно ракетные войска и артиллерия составляют основу огневой мощи противника:

"Вот это главный фактор. Все остальное – дополняющие ее элементы… Бог войны он как был, так и остается: ракетные войска и артиллерия".

Жданов уверен, что стволов у России осталось не так уж и много:

"Ведь Россия все 20 лет вела активную деятельность. Они продавали боеприпасы и использовали их на войнах. У них две чеченских войны очень сильно подкосили количество боеприпасов… Потом была война в Грузии, потом война в Сирии…".

Что касается ракет, то эксперт отметил использование Россией старых советских запасов: ракет Х-101, Х-22, Х-555, Х-59.

"Калибры" сухопутного базирования закончились полностью. Больше четырех месяцев не применяются. "Калибры" морского базирования – в очень ограниченном количестве. Баллистических ракет "Искандер", к сожалению, еще много, хотя их применяют довольно редко", – заявил военный эксперт.

Сколько ракет осталось у России: что об этом известно

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в арсенале России осталось меньше 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день вторжения в Украину.

Олег Жданов ранее заявлял, что сегодня никто точно не знает, какой запас ракет есть у Российской Федерации: "Кроме тех, 3,5 тысяч в боевом составе, которые по методу прикидки посчитала наша или западная разведка".

По информации осведомленного источника из силовых органов власти Украины, для того, чтобы восстановить довоенный запас высокоточных ракет, России понадобится пять лет.