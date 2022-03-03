В городе слышны громкие выстрелы, которые раздаются со стороны АЭС.

Колонна вражеской техники отправилась в направлении Запорожской АЭС.

Об этом в Telegram сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"Колонна вражеской техники отправилась в направлении атомной электростанции. В городе слышны громкие выстрелы, которые раздаются с той стороны", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 2 марта в Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, подошли вражеские войска. Люди массово вышли на встречу с врагом, но не пустили его в город.

3 марта городской голова Дмитрий Орлов сообщил, что к городу приближается вражеская колонна из более 100 единиц тяжелой техники. Он отметил, что враг обстрелял блокпост и применяет оружие против мирного населения. Орлов призвал горожан оставаться дома.

Позже мэр добавил, что на блокпосту в городе Энергодар Запорожской области идет бой, снаряды врага попали в жилые дома, в одном из них начался пожар.

Он рассказал, что вражеский снаряд попал на территорию школы №2 и опубликовал видео, на котором видно, как с одной из школьных зданий идет дым.

Из-за обстрелов российских военных в городе отсутствует водоснабжение, в некоторых микрорайонах нет света.

В результате обстрелов в Энергодаре ранены по меньшей мере двое гражданских жителей.

По состоянию на 22:00 электроснабжение в Энергодаре было восстановлено, а водоснабжение планируют восстановить в ближайшее время.

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