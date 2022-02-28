Евросоюз планирует создать во всех странах-членах ЕС единую, небюрократическую процедуру приема беженцев, покинувших Украину, спасаясь от войны.

По оценкам Европейской комиссии (ЕК), количество вынужденных переселенцев вследствие войны в Украине составит более 7 миллионов.

Как сообщает Deutsche Welle об этом заявил еврокомиссар ЕС по антикризисному управлению Янес Ленарчич.

Согласно данным Ленарчича, ЕК уже мобилизовала 90 миллионов евро на гуманитарную поддержку.

Также Евросоюз планирует создать во всех странах - членах ЕС единую, небюрократическую процедуру приема беженцев из Украины.

Это означает, что им не придется проходить стандартную для ЕС процедуру получения убежища и они без лишней бюрократической волокиты будут получать временную защиту в ЕС на срок до трех лет, заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

По данным ЕК, в Евросоюз из Украины уже прибыли по меньшей мере 300 000 беженцев.

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