Ситуация на поле боя в Украине "создает возможность" предпринять шаги по прекращению войны "не позднее 2025 года". Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в среду, 9 октября, на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа", передает Reuters.

"В октябре, ноябре и декабре у нас есть шанс продвинуться к миру и прочной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор - выбор решительных действий по прекращению войны не позднее 2025 года", - заявил он.

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