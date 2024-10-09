В прошлый раз президент Украины и понтифик виделись 14 июня на полях саммита лидеров "Большой семерки" в Италии.

Папа Римский Франциск встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским утром в пятницу, 11 октября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Ватикане.

Издание напоминает, что последний раз Франциск видел украинского президента на полях саммита Большой семерки (G7) на юге Италии этим летом. Ранее они также встретились в Ватикане в декабре 2023 года.

Также, по данным СМИ, ожидается, что Зеленский на этой неделе во время своего пребывания в Риме проведет переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

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Как известно, недавно Папа Франциск объявил, что сделает епископа Украинской Греко-Католической Церкви одним из 21 нового католического кардинала во время церемонии, которая состоится 8 декабря.

Предыдущая встреча Владимира Зеленского с Папой Римским

14 июня президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Франциском на полях саммита лидеров "Большой семерки" в Италии. Глава государства поблагодарил понтифика за молитвы за мир для Украины, духовную близость с нашим народом и гуманитарную помощь для наших людей.

Зеленский подчеркнул, что в Украине ценят участие Ватикана в Саммите мира и усилия, направленные на приближение мира, в частности по возвращению украинских детей, похищенных российскими оккупантами.

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