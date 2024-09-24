Руководитель ОП призвал союзников увеличить и ускорить доставку пакетов военной помощи.

План победы Украины, который президент Владимир Зеленский презентует в Соединенных Штатах Америки, содержит четкое видение шагов, которые необходимо предпринять для обеспечения справедливого и прочного мира.

Приглашение Украины в НАТО является частью этого Плана победы. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

Он отметил, что План победы состоит из военной и дипломатической частей.

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"Мы должны иметь преимущество на поле боя, чтобы заставить Путина прекратить боевые действия. Мы очень стараемся. Без кораблей мы уничтожили Черноморский флот. Не имея преимущества в воздухе, мы остановили российское продвижение на большинстве направлений, включая Харьков. Без страха мы вернули войну в Россию", - сказал он.

Ермак отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения Украина нарастила производство оружия в шесть раз. Однако нам все еще не хватает ресурсов, технологий и времени, чтобы изготавливать все необходимое.

Руководитель ОП призвал союзников увеличить и ускорить доставку пакетов военной помощи, подчеркнув:

"Средства противовоздушной обороны, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, дальнобойные системы и артиллерийские снаряды - в нашем приоритетном списке".

В рамках дискуссии Ермак очертил перспективы проведения второго Саммита мира и предварительной подготовительной работы, которая предусматривает серию тематических конференций по каждому из пунктов Формулы мира

Он отметил, что приглашение Украины в НАТО является частью Плана победы, и призвал партнеров не обращать внимания на угрозы об эскалации со стороны России.

Визит Зеленского в США - детали

Как сообщал УНИАН, Зеленский находится с визитом в США. Глава государства выступит на Генеральной Ассамблее ООН. Глава государства встретится с президентом США Джозефом Байденом и представит ему План победы. Глава Украинского государства рассчитывает обсудить детали этого Плана, а также поддержку со стороны Соединенных Штатов в борьбе Украины ради свободы.

Накануне своего визита в Штаты Зеленский заявил, что график Плана победы рассчитан на принятие быстрых решений союзниками Украины в октябре-декабре. Президент Украины очень надеется, что Байден поддержит этот план.

"Весь план рассчитан на быстрые решения наших партнеров. План рассчитан на решения, которые должны произойти, начиная с октября до декабря месяца, и не затягивать эти процессы. Мы бы очень так хотели. Тогда мы считаем, что план сработает", - подчеркнул Зеленский. Глава государства уточнил, что речь идет о графике начала поддержки плана победы.

Украинский лидер также отмечал, что стремится узнать о видении завершения войны от кандидата в президенты США Дональда Трампа. Сегодня, 24 сентября, агентство Reuters написало, что встреча Трампа и Зеленского пока не назначена.

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