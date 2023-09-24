Волонтер предположил, что текущий осенне-зимний сезон для Украины не будет легче, чем предыдущий.

Развязанная Россией война в Украине может не закончиться ни в этом, ни в следующем году.

"Нет оснований считать, что это может закончиться до конца этого года. И я не хочу на себя брать лишнюю ответственность какого-то вангования на ненужном месте. Однако работа нашего фонда планируется с ориентировкой на то, что и в следующем году война не закончится", - отметил в интервью РБК-Украина известный волонтер Сергей Притула.

Он также предположил, что текущий осенне-зимний сезон для Украины не будет легче, чем прошлый:

Видео дня

"Я не владею информацией, которой, возможно, владеют наши спецслужбы. Но такое внутреннее ощущение есть, что легче точно не будет. Я не вижу каких-то объективных причин, почему бы они отказались в этом году от той тактики, которую применяли в прошлом году".

Когда закончится война в Украине - прогноз

Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко прогнозировал, что в 2023 году не стоит ожидать завершения войны с Россией. По его мнению, и в 2024 году война, скорее всего, не закончится, хотя, возможно начнется ее завершающий этап.

"В 2023 году война точно не закончится, есть сомнения, что она закончится и в 2024 году. Скорее всего, в 2024 году она перейдет в свой завершающий этап, но непосредственно не закончится", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: