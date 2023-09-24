По его словам, во всем виноваты торговцы оружием.

Папа Римский Франциск "отметился" новым заявлением о войне в Украине. По его убеждению, в продолжении кровавого конфликта заинтересованы торговцы оружием.

Об этом понтифик заявил, возвращаясь из поездки во французский Марсель, на борту самолета, сообщает Reuters.

"Мне кажется, что интересы в этой войне не только связаны с украинско-российской проблемой, а с продажей оружия, торговлей оружием. Мы не должны играть в игры с мученической смертью этого народа. Мы должны помочь им разобраться... Я сейчас вижу, что некоторые страны движутся назад, не хотят давать (Украине - УНИАН) оружие. Начинается процесс, в котором мученик безусловно, будет украинский народ, и это неприятно", - сказал Франциск.

Понтифик предположил, что некоторые страны "играют" с Украиной, сначала предоставляя оружие, а затем отказываясь от своих обязательств.

Впоследствии представитель Ватикана Маттео Бруни предоставил разъяснения слов Франциска. По его словам, Папа не занимает позицию относительно того, должны ли страны продолжать отправлять оружие в Украину или прекратить его отправку.

"Это было размышление о последствиях вооруженной промышленности: Папа сказал, что те, кто торгует оружием, никогда не платят за последствия своего выбора, а оставляют их платить людям, таким как украинцы, которые погибают мученической смертью", - сказал Бруни.

Позиция Ватикана по войне в Украине

В Ватикан назначил посланника по миру в Украине. Им стал кардинал Маттео Дзуппи. 5 июня он посетил Киев, а позже - Москву, где встретился с советником Путина и главой РПЦ Патриархом Кириллом.

После визита в Москву посланник Ватикана кардинал Маттео Дзуппи заявил, что мирного плана для завершения войны в Украине нет.

Позже сообщалось, что Дзуппи работает над механизмом возвращения домой украинских детей, похищенных Россией. На публичном мероприятии в Риме он уточнил, что уже лично обсуждал этот вопрос с понтификом.

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