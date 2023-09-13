Александр Коваленко не исключает варианта, что россиянам придется бежать из Крыма.

Украинцам в 2023 году не стоит ожидать завершения войны с Российской Федерацией. Даже в 2024 году возможно начнется завершаеющий этап, но война не закончится.

"В 2023 году война точно не закончится, есть сомнения, что она закончится и в 2024 году. Скорее всего, в 2024 году она перейдет в свой завершающий этап, но непосредственно не закончится", - отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии ТСН.

При этом он отметил, что границы Украины будет такими, какие определили в 1991 году.

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"Все остальное, по состоянию на 2014 год – это не границы, это – линия фронта. Если мы сейчас (во время войны - УНИАН) не выйдем на границы 1991 года, то никогда на них не выйдем. У нас только сейчас есть такая возможность", - объяснил Коваленко.

По его словам, существует вариант внезапного завершения войны, что может быть связано с тем, что россиянам придется бежать из Крыма. В этом случае не будет смысла держать позиции в Донецкой и Луганской областях.

"Фронт – это разные плацдармы. Например, если мы сейчас освобождаем Токмак, то 90% вероятности, что у оккупантов в Запорожской области посыплется на фронте. Если у них посыплется в Запорожской области, то аналогичной ситуация будет и на левобережье Херсонской области. А последнее даст ВСУ возможность выйти к временно оккупированному Крыму, это может произойти даже до конца 2023 года. Если такое произойдет, то в 2024 году начнется сценарий освобождения Крыма, он будет долгим, это факт, но если это освобождение произойдет, это может стать катализатором для более быстрого освобождения Луганской области и Донбасса. Может быть такая последовательность", - объяснил обозреватель.

Окончание войны в Украине - последние новости

Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что война закончится, когда Москва заберет все свои оккупационные войска и Украина останется в границах 1991 года. При этом он исключил любую возможность мирных переговоров до тех пор, пока "русские не начнут уважать наше право, право жить на нашей земле, и российские силы покинут нашу территорию в полном объеме".

В свою очередь бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев убежден, что президент РФ Владимир Путин не может полностью потерять власть, если не будет военного поражения России.

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