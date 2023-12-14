Россия планирует до 2026 года захватить большую часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Россия намерена продолжать военные действия в Украине до 2026 года, и за это время планирует захватить большую часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в том числе, их областные центры. Об этом пишет военный аналитик BILD Юлиан Рёпке со ссылкой на данные источников в разведке.

"Согласно этой информации, власти РФ рассчитывают на снижение поддержки Украины Западом, а также на имитацию мирных переговоров, чтобы ввести мировое сообщество в заблуждение относительно "мирных намерений" России. На самом деле, в Кремле не планируют никакого перемирия и разрабатывают новый среднесрочный план войны в Украине", - пишет BILD.

Так, до конца 2024 года в планах РФ - установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и дойти до реки Оскол в Харьковской области.

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До конца 2026 года Россия планирует наступать далее на запад до Днепра, захватить значительную часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в том числе города Харьков, Днепр и Запорожье.

В то же время на Херсонском фронте планируется удерживать оборону по Днепру, не наступая на правый берег на Херсон или Одессу.

"Все восточные территории левее Днепра должны быть завоёваны в течение 36 месяцев, — заявил источник BILD. — Тогда река станет новым фронтом".

Также, по данным разведки, власти РФ для достижения этих целей готовы ежегодно терять в Украине до 100 тысяч солдат.

Война в Украине - мнения

Как писал CNN, весна 2024 года может стать потенциально важной фазой конфликта. Обе стороны используют зиму для переоснащения. Тогда будут развернуты первые украинские F-16, а также, возможно, больше ATACMS и других ракет большего радиуса действия (кроме растущих отечественных производственных линий в Украине).

В то же время, по мнению американского издания The Wall Street Journal, на фоне не совсем удачного летнего контрнаступления и проблем с поставками западного оружия, Украина вынуждена перейти к обороне, чтобы остановить дальнейшее продвижение российского агрессора. Если все сложится хорошо, Украина сможет снова наступать только весной 2025 года.

В то же время военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан заявил, что пока Российская Федерация не развалится на составляющие, Украине придется держать армию в режиме военного положения, и это может продлиться еще около 10 лет.

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