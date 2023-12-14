По словам руководителя ГУР, Кремль сталкивается с проблемами, касающимися не общественных настроений, а ресурсов.

Российская Федерация не планирует вести войну против Украины в 2025 году. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, информирует LB.ua.

Он отметил, что Кремль сталкивается с проблемами, которые касаются не общественных настроений, а ресурсов.

По словам Буданова, "мнение рядового россиянина мало кого интересует", при этом война в Украине для РФ "очень дорогая".

Видео дня

"Могу вам единственное сказать: планов вести войну в 2025 году в РФ по состоянию на это время нет. Возможно, под конец 2024 года, если ничего не изменится, они будут это корректировать. Но пока планов таких у них нет. ... Возможно, немного грубо прозвучит, но мы воюем за чужие средства, а они – за свои. И свои средства они считают, хотя кажется, что нет. И очень скурпулезно", - сказал Буданов.

Война России против Украины - последние новости

Стало известно, чем РФ била по Киевской и Хмельницкой области 14 декабря. Оказалось, что это были аэробалистические ракеты "Кинжал". Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

В свою очередь глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил, что сегодня сигнал "Воздушная тревога" в области объявлялся уже четыре раза. Он добавил, что Россия не останавливается и атакует Киевскую область ракетами.

Ранее УНИАН сообщал, что 14 декабря Россия в третий раз выпустила по Украине ракеты. По всей территории страны несколько раз объявлялась воздушная тревога. Это было связано со взлетами российского МиГ-31К. Днем сообщалось о пусках ракет в сторону Староконстантинова Хмельницкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: