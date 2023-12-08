Сейчас Украине надо восстановить материально-технический и человеческий потенциал армии.

На фоне неудачного летнего контрнаступления и проблем с поставками западного оружия Украина вынуждена перейти к обороне, чтобы остановить дальнейшее продвижение российского агрессора. Если все сложится хорошо, Украина сможет снова наступать только весной 2025 года. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

Издание описывает крайне сложную геополитическую ситуацию, в которой оказалась Украина. Сейчас сложились несколько негативных факторов - неудача летнего контрнаступления, на которое были большие надежды, вероятная остановка американской помощи из-за внутриполитических распрей в Конгрессе США, неспособность ЕС обеспечить совместными усилиями достаточную военную поддержку Украины и заметный переход российской экономики на военные рельсы.

"Увеличивая давление на Украину, Россия не демонстрирует никаких признаков отказа от своей первоначальной военной цели – захвата страны", – пишет WSJ.

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Издание обращает внимание на недавнее заявление Зеленского, который анонсировал строительство оборонительных укреплений вдоль фронта. По мнению авторов публикации, это является свидетельством перехода войны в новую фазу. Если в начале полномасштабной войны ВСУ прибегли к тактике маневренной обороны, то сейчас снова возвращается тактика окопной войны, которая была на Донбассе после 2014 года.

Также подчеркивается, что в первые недели российского вторжения звучали предупреждения, что война будет длительной, но невероятный успех ВСУ осенью 2022 года подарил напрасную надежду на скорую победу.

"Теперь мы должны напомнить себе, что это будет долгая война", – сказал изданию неназванный европейский дипломат.

Если Украина и ее союзники смогут преодолеть текущие трудности и продолжить обеспечивать войска, западные стратеги считают лучшим сценарием, что следующий год станет годом восстановления украинской армии. Другая надежда состоит в том, что Россия потеряет много сил в попытках сломать украинскую оборону. В конце концов это должно означать, что весной 2025 года Украина снова будет иметь потенциал для наступления – если переживет 2024 год.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал УНИАН, украинские войска на передовой почувствовали последствия блокирования границы с Польшей. Протесты привели к проблемам с поставками военных грузов.

Между тем на Херсонском направлении российские силы наращивают фортификационное оборудование и подтягивают резервы. Также враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. На этом направлении Силы обороны успешно отразили 30 атак только за минувшие сутки.

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