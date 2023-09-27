Затягивание Кремлем войны лишь увеличивает масштабы предстоящей катастрофы России.

В Украине оценили намерения Российской Федерации до 2025 года достичь целей в захватнической войне против украинского народа и государственности. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Министерства культуры и информационной политики Украины в Telegram.

Как считают в Центре стратегических коммуникаций, Кремль тщетно ищет пути успокоения глубинного народа из - за крушения путинской "сво" (так в РФ называют захватническую войну против Украины - УНИАН).

В частности, в центре обратили внимание, что во время совещания коллегии Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в войне с Украиной "последовательная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей".

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"Очередным лживым обещанием Кремль пытается успокоить российское общество, которое дезориентировано и отчаяно из-за непонимания реалий и дальнейших перспектив войны", - отмечается в сообщении.

Как отметили в центре, срок до 2025 года – такая же иллюзия, как и "взятие Киева за три дня", "победа "до 9 мая" и другие предсказания т. н. "спецоперации".

В то же время, ни одна из ранее объявленных целей войны России против Украины не достигнута.

"Провал авантюры Путина очевиден. Россию ждет неизбежное поражение", - подчеркивается в сообщении.

При этом, высказывается убеждение, что "Россия могла бы гораздо быстрее завершить войну – просто вывести оккупационные войска из Украины и начать переговоры о способе возмещения причиненных украинцам убытков".

"Затягивание Кремлем войны лишь увеличивает масштабы предстоящей катастрофы России", - отмечается в сообщении.

Вланы РФ по войне в Украине - детали

Как сообщал УНИАН, Россия рассчитывает завершить войну в Украине до 2025 года. Достичь целей" за два-три дня", как известно, захватчикам не удалось.

Правозащитники рассказали, что Министерство труда и соцзащиты РФ недавно заказало более 230 тыс. удостоверений для семей погибших оккупантов, но эта цифра определенным образом заниженная.

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