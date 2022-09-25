Путин сам ускоряет все процессы, его сценарий многолетней войны уже не сработает.

Экс-посол Украины в США и известный эксперт в вопросах внешней политики Валерий Чалый дал прогноз по поводу того, когда же закончится война, которую Путин развязал против Украины. Он считает, что события не затянутся на года.

Таким мнением Чалый поделился в интервью для YouTube-канала "Є питання".

Он считает, что в скором времени Путину "напомнят" о его безвыходном положении новыми ударами ВСУ по временно оккупированному Крыму. Так диктатор должен будет понять, что его шантаж не действует. Своими угрозами Путин только приближает неминуемый конец, ведь Запад реагирует на его поступки все жестче.

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"Так и есть: он попал в ловушку, теперь понял, что попал в ловушку, а выхода из нее не видит. Ему американцы подсказывают выход. Шольц, Макрон, Эрдоган (подсказывают - УНИАН), а он слабый человек. Поэтому единственный способ это повысить давление на него. Другого способа уже нет", - отметил Чалый.

Также экс-посол рассказал, что война не будет тянуться годами. По его мнению, уже в следующем году мы сможем увидеть "основное решение".

"Хорошая новость! Все прогнозы, которые делали коллеги, в том числе на Западе, что для нас война может длиться годами, этот сценарий уже не сработает, войны на годы не будет. Путин ускоряет процессы, поэтому основное решение мы увидим в следующем году. Именно Путин сделал так, что это "удовольствие" для всего мира не будет растянуто на столь долгое время", - резюмировал Чалый.

Война РФ в Украине: как Путин загнал себя в ловушку

21 февраля, российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы". Утром 24 февраля диктатор начал полномасштабное вторжение РФ в Украину. Рашисты обстреливают мирное население, им удалось захватить некоторые города и населенные пункты Украины.

Однако планам Путина не суждено сбыться. ВСУ пошли в масштабное контрнаступление и дали мощный отпор агрессору. В ответ на это у диктатора принялись угрожать ядерным оружием. А вскоре Кремль начал торопить гауляйтеров временно оккупированных территорий, чтобы те проводили "референдумы".

Как сообщал Генштаб, рашисты полностью провалили проведение псевдореферендумов, но упорно это скрывают. Оккупанты собирают подписи с оружием и ищут людей по домам.

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