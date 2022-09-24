Весь мир должен теперь не просто помогать Украине, а заботиться о своей безопасности.

Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж оценил вероятность ядерной войны. Президент РФ Путин угрожает всему миру и он опасен, считает генерал армии Украины.

Об этом Маломуж рассказал в эфире телемарафона FREEДОМ.

"Он (Путин - УНИАН) в безысходности. Он не знает, как действовать. Его зациклили... Все его спецслужбы внушили: "ты великий"... Он пытается поднимать ставки, угрожать. Реально нужно действовать. Он не просто угрожает, реально действует... Это растерянность и безысходность, и в этом он опасен. Приземлить его можно очень мощно нашими успехами", - отметил генерал.

По мнению Маломужа, сейчас действительно наблюдается угроза ядерной войны, а потому весь мир должен действовать. Все должны жестко поставить Путина на место и нейтрализовать его, так как кровавый диктатор "играет на грани фола". По словам генерала, сейчас президент РФ готовит себе "почву" для применения ядерного оружия. Так, Путин приказал проводить на временно оккупированных территориях Украины "референдумы", после которых он может перейти к решительным шагам.

Маломуж отметил, что президент США Джо Байден и другие высокопоставленные лица уже предупредили Путина о последствиях применения ядерного оружия. Если диктатор ударит по Украине, то другие страны сразу же отреагируют и "прилетит" по РФ.

Весь мир, заявил Маломуж, сейчас должен остановить Путина. Однако для этого другие страны должны понять, диктатор угрожает не только Украине, сейчас речь идет об угрозах для всей планеты.

Ядерные угрозы Путина: что нужно знать

Как сообщал УНИАН, 21 сентября Путин сказал, что использует все имеющиеся средства в случае "угрозы территориальной целостности РФ". В том числе диктатор говорил и о ядерном оружии.

На ядерные угрозы Путина отреагировали военные эксперты, которые отметили, что заявления диктатора - шантаж. Они считают, что так президент РФ попросту пытается вынудить Украину пойти на переговоры с РФ и согласиться с требованиями Москвы.

Однако как бы диктатор не пытался пугать мир "ядеркой", президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не верит, что Путин использует ядерное оружие. А НАТО предупреждает Россию о "тяжелых последствиях" в случае применения ядерного оружия.

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