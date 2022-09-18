Кристине Ламбрехт также защитила недавнее заявление генерального инспектора Бундесвера.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской и Херсонской областях "впечатляет и обнадеживает". Однако рашистов пока не удалось отбросить достаточно далеко.

Таким мнением поделилась министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в интервью порталу Die Rheinpfalz.

"Успехи Украины очень впечатляют и обнадеживают. Но российские войска еще далеко не отброшены. Генеральный инспектор [Бундесвера Эберхард Цорн] ясно дал это понять, и я разделяю эту оценку", — заявила Ламбрехт.

Видео дня

Напомним, ранее Цорн сообщал, что сомневается в реализации масштабного контрнаступления Вооруженными силами Украины. По его мнению, ВСУ способны на "контратаки, которые можно использовать для отвоевания мест или отдельных участков фронта".

Контрнаступление ВСУ: основные подробности

По состоянию на 12 сентября ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров в результате контрнаступления. Сюда входят города Изюм, Купянск и Волчанск.

Атакующие действия украинских защитников переломили ход войны, но завершить ее в этом году все равно не удастся. Таким мнением поделились эксперты из американского Института изучения войны. Они также рассказали, что Россия вдвое усилила скрытую мобилизацию на фоне успехов ВСУ.

Отдельно аналитики рассказали, как украинская армия усилила давление на подразделения рашистов на востоке. Если ситуация будет развиваться похожих образом, врагу станет сложно обороняться.

Рашисты также продолжают наступать на Донбассе вместо отправки подкреплений в районы атак ВСУ. По мнению экспертов, такие действия "оторваны от реальности".

Вас также могут заинтересовать новости: