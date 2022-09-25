Кровавый диктатор находится в постоянном напряжении и уже начал забывать имена с датами.

Президент РФ Путин начал терять память и у него уже есть провалы, он начал многое забывать. Эта проблема кровавого диктатора опасна для всего мира. Все дело в том, что человек с провалами в памяти теряет рычаги управления.

Об этом в интервью для YouTube-канала "Є питання" рассказал экс-посол Украины в США (2015-2019) и известный эксперт в вопросах внешней политики Валерий Чалый.

Он отметил, что в поведении Путина действительно можно заметить изменения. Если сравнивать повадки диктатора в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину и сейчас, то разница действительно очевидна. Однако, отметил Чалый, его больше беспокоит другое.

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"Но подлавливать какие-то моменты, где-то не так ступил, где-то не так повернулся, то это для меня не главные индикаторы. Что меня настораживает, я знаю это точно и видел на практике. У Путина хорошая память, а он начал терять ее. Не знаю, это последствия стресса и постоянного напряжения или же возраст берет свое. Но он теряет память. Он забывает имена, даты, у него провалы, и это небезопасно. Это человек, который упускает рычаги управления. Не может такой человек управлять ядерным государством", - заявил экс-посол Украины в США.

Чалый отметил, что об Путина "вытирают ноги" и он это все прекрасно понимает. Высокопоставленные лица опаздывают на встречи с ним и это совсем не случайно. Сам диктатор это понимает, что сильно на него давит, считает экс-посол.

Чалый также отметил, что ядерный шантаж Путина - банальная попытка диктатора удержать власть. Однако едва ли ему это поможет.

"Путина в мавзолей уже не положат. Все, поезд ушел. Я думаю, у него вообще очень сложная история будет дальше", - добавил дипломат.

Путин и его проблемы со здоровьем: как изменился диктатор

Не так давно психиатр Джеймс Фэллон описал состояние президента РФ и заявил, что диктатор - "психопат с признаками садиста". Эксперт считает, что у Путина не только психопатия, но еще и нарциссическое расстройство личности.

Помимо этого, в конце августа появилась информация о том, что Путину вызвали бригаду медиков после совещаний о контрнаступлении ВСУ. Он якобы слишком много нервничает. В ГУР Минобороны Украины также сообщали, что диктатор "больной по трем направлениям". Помимо этого, на некоторых встречах и выступлениях Путина его могут заменять двойниками.

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