Если Украина не получит необходимое оружие, в Крыму возможны разрушения, как на Донбассе.

Крым будет освобожден в этом году независимо от того, получит Украина дальнобойные ракеты и самолеты или нет.

Во втором случае операция по освобождению полуострова займет до полугода. Такое мнение в интервью УНИАН озвучил военный эксперт Роман Свитан.

По словам Свитана, "Крым мы в этом году однозначно деоккупируем", и есть два сценария, оба из которых заканчивают освобождением полуострова.

"Первый – нам дадут дальние средства поражения типа ATACMS после выхода на Азовское побережье (это тоже уже в принципе для всех понятное и свершившееся, можно сказать). Так как 100-километровая толщина фронта, нужно просто определенное количество техники, чтобы ее пройти и рассечь кишку российского фронта, "запорожского фронта" так называемого. А дальше с Азовского побережья, если нам дадут дальние средства поражения типа ATACMS (это может быть кстати авиация с высокоточными бомбами, не только ракета), в течение месяца или ракетами, или бомбами с авиацией уничтожается 150-70 военных объектов в Крыму. Это кстати очень легко сделать. Прикрыть Крым практически россияне ничем не смогут. Черноморскую флотилию, если будет подходить, ее потопят. Они будут героически отступать или "наступать в обратном направлении", мы это уже видели в Изюме, в Херсоне. Они здесь подготовились, они уйдут", – сказал Свитан.

По мнению эксперта, в случае непредоставления необходимой военной техники и боеприпасов, операция затянется на месяцы, но Крым все равно будет освобожден.

"Если у нас не будет авиации или дальних средств поражения, тогда будем заходить фронтально в Крым. Это тоже небольшая проблема. Тогда российская группировка будет зажата между двумя морями – Черным и Азовским, и придется выдавливать, дольше возиться. … Тогда будут разрушения такие же, как сейчас на Донбассе, но возиться придется где-то до полугода. Потому в течение этого года уж точно будем в Крыму", – уверен он.

Деоккупация Крыма

Захватив украинский полуостров в 2014 году, россияне превратили его в военную базу. Переброшенные сюда российские военные принимали участие в наступлении на юге Украины, начавшемся в 2022 году.

После начала полномасштабной войны против Украины россияне захватили Мелитополь, Мариуполь и другие крупные города Донецкой и Запорожской областей, прорубив таким образом сухопутный коридор в Крым, связь с которым до того обеспечивал только Крымский мост.

Теперь противник прилагает все усилия, чтобы сохранить сухопутный коридор в Крым. Как сообщала украинская разведка, Россия передислоцирует на север Крыма новые воинские подразделения для удержания оккупированных территорий.

Украина не собирается идти на территориальные уступки и стремится выйти на границы 1991-го года, освободив Крым и захваченные районы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. По мнению главы военной разведки Кирилла Буданова, Украина вернет Крым комбинированным путем - и силой, и дипломатией. Он также подчеркивал, что Украина "должна сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой".

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