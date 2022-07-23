Враги сосредоточились на относительно небольших участках фронта, поделился советник министра внутренних дел.

Российские оккупанты в Украине больше не способны воевать на широких фронтах.

Противники сосредоточились на относительно небольших участках фронта, рассказал советник главы Министерства иностранных дел Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас вооруженные силы РФ концентрируются в направлениях Северска и Бахмута, но пока безрезультатно. Советник добавил, что бои идут достаточно жесткие.

"…Россияне пока не могут продвинуться. Неделю мы говорим, что линия фронта находится на той самой точке. По сути, у них ничего не выходит. Здесь большую роль сыграла западная техника, которая позволила уничтожать склады боеприпасов", - сказал Денисенко.

Советник главы МВД подчеркнул, что "российские войска уже не могут воевать на широких фронтах".

Напомним, РФ без объявления войны Украины рано утром 24 февраля начала полномасштабное вторжение на украинскую территорию. Противники наступали с севера, востока и юга. Врагам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на востоке и юге нашей страны.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко 22 июля сообщил, что враги на Херсонщине попали в котел возле села Высокополье.

Стоит отметить, что по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 23 июля на нашей земле уничтожили приблизительно 39 240 противников.

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