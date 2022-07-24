Также уничтожен пункт боепоставки на Херсонщине.

На юге Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили более 50 российских захватчиков.

Как сообщает Оперативное командование "Пивдень" в социальной сети Facebook, ситуация сложная, динамичная, но контролируемая.

В частности, украинской авиацией в течение боевого дня нанесено 6 ударов по вражеским скоплениях живой силы и техники, по опорному пункту. Окончательные данные доразведываются.

"Тем временем подтвержденные потери врага: 54 рашиста, 3 танка Т-62, 3 реактивные системы залпового огня "Град", пушка "Мста-Б", бронированная и автомобильная техника, а также уничтожены склад с боеприпасами и пункт боепоставки на Херсонщине", - отмечается в сводке.

Также в субботу противник силами более 50 воинов при поддержке двух танков Т-62 и одного БТРа-82А проводил наступательные действия в направлении Сухой Пруд, Андреевка и силами до мотострелкового и танкового взводов в направлении Брускинское, Белогорка, но успеха не имел.

Кроме того, в течение дня враг еще несколько раз атаковал.

"Ударный Ка-52 выполнял задание в районе Белогорки. Без наших потерь. Ми-8 также потерпел неудачу в районе Новониколаевки. Без наших потерь", - говорится в сводке.

В Черном море корабельная группировка маневрирует неподалеку от мыса Тарханкут в направлении Анапы. Два ракетоносителя готовы к нанесению ракетных ударов 16-ю "Калибрами", неподалеку караулит один большой десантный корабль.

Как сообщал УНИАН, потери России в Украине по состоянию на субботу, 23 июля, серьезно продвинулись к новой "красной линии" - уже уничтожено 39 240 врагов.