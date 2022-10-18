Терорист Гиркин уже в Украине - Буданов / фото из соцсетей

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин уже находится на оккупированной территории Украины. 

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью проекта "Орестократия".

"Нам известно одно из его местонахождений. Он уже прибыл на территорию оккупированной Украины", - отметил Буданов. 

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ГУР предлагает вознаграждение 100 тысяч долларов за передачу Гиркина в украинский плен. Соответствующую информацию необходимо передавать по номеру 093-117-58-09.     Буданов подчеркнул, что на этот номер уже поступило "несколько абсолютно реальных предложений". 

Глава ГУР пояснил, что за Гиркина объявили не слишком высокое вознаграждение, ведь он является ценным пленным, "важным носителем информации" для Международного уголовного судопроизводства.

 "Это, как говорится, клиент Гааги", - отметил Буданов.   

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Награда за пленного Гиркина

Напомним, ранее украинские активисты, спортсмены и общественные деятели пообещали награду тому, кто возьмет в плен террориста Гиркина.

Также главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило о намерении выплатить за пойманного Гиркина 100 тысяч долларов. Награду смогут получить и чиновники.

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