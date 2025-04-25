Он отметил, что это может быть временным решением ради достижения мира.

Мэр Киева Виталий Кличко допустил, что Украине возможно придется уступить свои территории ради достижения мира. Об этом он заявил в интервью BBC через несколько часов после российского ракетно-дронового удара по Киеву, в результате которого погибли 12 человек и еще более 80 киевлян были ранены.

"Один из сценариев — это… отказаться от территории. Это несправедливо. Но ради мира, временного мира, возможно, это может быть решением, временным", — сказал он.

Кличко не уточнил, о каких именно территориях идет речь. При этом он подчеркнул, что украинский народ "никогда не примет оккупацию" России.

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Он сказал, что президент Владимир Зеленский может быть вынужден принять "болезненное решение" для достижения мира.

При этом на вопрос, обсуждал ли Зеленский с ним какие-либо детали возможного урегулирования, Кличко ответил "Нет".

"Президент Зеленский делает [это] сам. Это не моя функция", — добавил он.

Вопрос оккупированных территорий

Ранее СМИ писали, что "мирный план" Дональда Трампа предусматривает признание оккупированного Крыма как части России и неофициального признания российского контроля почти над всеми территориями, оккупированными после вторжения в 2022 году.

Впрочем, Зеленский подчеркнул, что Украина не признает юридически российскую оккупацию Крыма. В то же время Трамп набросился на Зеленского из-за его слов о Крыме. Президент США считает, что позиция Зеленского о том, что Украина юридически не признает оккупацию Крыма, "очень вредит мирным переговорам с Россией".

Также ранее в Кремле заявили, что если украинская армия сложит оружие и выйдет с территорий Донетчины, Луганщины, Запорожской и Херсонской областей, военные действия "будут мгновенно прекращены".

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