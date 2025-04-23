В предложении очень четко говорится, какие ощутимые выгоды получает Россия, но только расплывчато и в целом говорится, что получит Украина.

США представили "мирный план" по завершению войны в Украине, который включает признание США Крыма как части России и неофициальное признание российского контроля почти над всеми территориями, оккупированными после вторжения 2022 года и ожидают ответа Украины на это предложение на встрече в Лондоне, пишет Axios.

Источник, близкий к украинскому правительству, сказал изданию, что Киев считает это предложение крайне предвзятым по отношению к России.

"В предложении очень четко говорится, какие ощутимые выгоды получает Россия, но только расплывчато и в целом говорится, что получит Украина", - отметил собеседник издания.

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Что Украина получает по предложению Трампа

"Надежная гарантия безопасности", включающая специальную группу европейских стран и, возможно, также единомышленников из неевропейских стран. При этом в документе неясно, как будет функционировать эта миротворческая операция, и не упоминается участие США. Возвращение небольшой части Харьковской области, оккупированной Россией. Беспрепятственный доступ к реке Днепр, которая протекает вдоль линии фронта в некоторых частях на юге Украины. Компенсация и помощь в восстановлении. При этом в документе не говорится, откуда будет поступать финансирование. Запорожская атомная электростанция будет считаться украинской территорией, но эксплуатироваться США, а электроэнергия будет поставляться как в Украину, так и в Россию. В документе также упоминается соглашение между США и Украиной о минеральных ресурсах, которое, по словам Трампа, будет подписано в четверг.

Россия по предложению Трампа получает гораздо больше

"Де-юре" признание США российского контроля в Крыму. "Де-факто признание" российской оккупации почти всей Луганской области и оккупированных частей Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Обещание, что Украина не станет членом НАТО, хотя допускается, что Украина может стать частью Европейского Союза. Отмена санкций, введенных с 2014 года. Расширенное экономическое сотрудничество с США, особенно в энергетическом и промышленном секторах.

При этом, как стало известно Axios, Украина на встрече в Лондоне не планирует обсуждать этот план.

"За последние 24 часа были признаки того, что украинцы хотели обсудить 30-дневное прекращение огня во время встреч в Лондоне в среду, а не структуру мирного плана Трампа", - отметил один из американских чиновников.

По его словам, было принято решение, что госсекретарь США Марко Рубио не поедет в Лондон. Вместо этого делегация США продолжит вести переговоры с коллегами из Великобритании и Украины.

План США по завершению войны в Украине

Как писал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия могут заключить "сделку" уже на этой неделе.

Издание Bloomberg на днях сообщило, что США готовы признать временно оккупированный Крым российским в рамках соглашения о мире между Россией и Украиной. На официальном уровне в Вашингтоне эту информацию не подтвердили.

В то же время The Washington Post сообщает, что США в Лондоне предложат официально признать Крым российским и заморозить линию фронта.

На этой неделе спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф после встречи в Лондоне снова поедет в Россию на переговоры по условиям прекращения огня.

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