По словам Трампа, "ситуация в Украине плачевна" и Зеленский должен заключить мир, иначе он "потеряет всю страну уже через несколько лет".

Президент США Дональд Трамп заявил, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина не признает оккупацию Крыма, "очень вредит мирным переговорам с Россией".

"Президент Украины Владимир Зеленский хвастается на первой странице The Wall Street Journal, что "Украина юридически не признает оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить". Это заявление очень вредит мирным переговорам с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад под эгидой президента Барака Хусейна Обамы и даже не является предметом обсуждения", - написал он в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, "никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией".

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"Но, если он хочет Крым, почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?. Этот регион, задолго до "обамовской сдачи", служил базой для крупных российских подводных лодок. Именно такие провокационные высказывания, как у Зеленского, делают столь трудным достижение мира в этой войне", - отметил президент.

Он утверждает, что ситуация в Украине плачевна и Зеленский должен заключить мир. Он добавил:

"Ему вовсе не о чем хвастаться! Ситуация для Украины критическая - он может выбрать мир или продолжать войну еще три года, прежде чем потерять всю страну. Я не имею никакого отношения к России, но мне небезразлично то, что каждую неделю умирают в среднем по пять тысяч российских и украинских солдат - совершенно напрасно. Заявление, сделанное сегодня Зеленским, лишь продлит "поле смерти", а этого никто не хочет".

По его словам, стороны очень близки к заключению соглашения.

"Но человек, у которого нет ни одного козыря на руках, должен наконец это понять и довести дело до конца. Я с нетерпением жду возможности помочь и Украине, и России выбраться из этого полного и абсолютного хаоса", - отметил Трамп.

Заявления Зеленского о Крыме

Зеленский сказал, что Украина не признает юридически российскую оккупацию Крыма.

"Не о чем говорить. Это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что как только начинаются разговоры о Крыме, о наших суверенных территориях, то заходим в формат, которого хочет Россия - затягивание войны, потому что быстро договориться обо всем не получится.

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