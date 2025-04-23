Также польский министр упомянул и об угрозе со стороны РФ для его страны.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко высказался относительно действий РФ в Украине. В частности он упрекнул Кремль за количество территории, которой владеет страна-агрессор. Об этом он сказал во время своего обращения к польскому парламенту, цитирует The Telegraph.

"Вам что, мало земли? Одиннадцать часовых поясов и все еще недостаточно? Позаботьтесь о лучшем управлении тем, что находится в пределах ваших границ, в соответствии с международным правом", - отметил он, обращаясь к лидерам РФ.

В The Telegraph напомнили, что Польша является одним из сильнейших союзников Киева и серьезно опасается российской угрозы для своих границ.

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"Тревога и вопрос о том, что произойдет, поселились в польских домах. Или мы также находимся под угрозой российской агрессии? Или отношения между Европой и Соединенными Штатами приближаются к кризису? Может ли Европа быстро улучшить свою обороноспособность?", - спросил Сикорский.

Захват Россией украинских территорий

Ранее издание The Washington Post писало, что США в Лондоне предложат официально признать Крым российским и заморозить фронт. Источники издания говорят, что в обмен на признание Крыма российской территорией Москва должна прекратить военные действия в Украине.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский ответил, допускает ли Украина возможность признания Крыма российским. По его словам, в этом вопросе не о чем говорить, ведь "это вне нашей Конституции, это наша территория, территория народа Украины".

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