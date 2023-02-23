Он добавил, что морально украинцы сейчас гораздо больше готовы и мотивированы чем год назад.

Вооруженные силы Украины подготовили так называемые "подарки" для оккупационных войск. Они "получат" их в ближайшее время.

"Настроение у нас и у оккупантов очень разное. Они сидят в окопах и ждут наших подарков. Ждите, ждите", - заявил в видеообращении глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, после почти года войны украинцы гораздо лучше готовы морально и мотивированы.

Видео дня

"Почти год назад, без одного дня, я начал информировать людей о том, что у нас происходит на юге. Немного заранее, но почувствуйте разницу: оружия у нас сейчас много, больше чем было. Мы готовы морально намного лучше, наши люди мотивированы", - отметил Ким.

Потери России в войне

По данным Генштаба, по состоянию на 23 февраля общие боевые потери России среди личного состава ориентировочно составили около 145 850 человек.

В Министерстве обороны Украины назвали 10 главных побед украинских защитников за год полномасштабной войны.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов подтвердил, что, по его мнению, до конца лета 2023-го ВСУ выйдут на границы 1991 года и война закончится.

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