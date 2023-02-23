По его словам, сейчас стратегическое поражение Москвы уже очевидно для всех.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия за год полномасштабной войны против Украины потеряла в 10 раз больше военных, чем за 10 лет в Афганистане.

В комментарии "РБК-Украина" он отметил, что при этом противник понес колоссальные потери в технике.

"Год назад многие ожидали, что Киев упадет за 3 дня. Сегодня на ведущих площадках обсуждают, какой должна быть победа Украины и как оформить поражение России", - отметил Резников.

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По его словам, стратегическое поражение Москвы уже является очевидным для всех и это свидетельствует о том масштабе изменений, которые произошли благодаря устойчивости украинского народа, мастерству ВСУ и помощи союзников Украины.

"За этот год Кремль потерял в 10 раз больше солдат, чем за 10 лет войны в Афганистане. И огромное количество техники, включая флагман Черноморского флота, произошло впервые за более чем 100 лет", - пояснил министр обороны.

Резников добавил, что все это снижает риски для Европы, поскольку в Украине уничтожен военный потенциал россиян, который угрожал ЕС и НАТО.

"Украина показала, что может быть эффективным щитом Европы на востоке. Инвестиции в усиление Украины - это безопасность и защита для европейцев. Я неоднократно повторял, что удержать нашествие когда-то второй армии мира нам удалось благодаря поддержке широкой коалиции партнеров, в которой США и Польша играют особую роль. Украинский народ бесконечно благодарен американцам и полякам за поддержку", - подчеркнул он.

По мнению министра, визит президента США Джозефа Байдена в Варшаву после посещения Киева сигнализирует, что свободный мир не позволит навязать военную агрессию и право силы как способ вести дела.

"Агрессоры, террористы получат отпор и будут привлечены к ответственности. Уверен, что этот визит добавит динамики в процесс принятия решений о предоставлении Украине оружия, которое нам нужно для победы", - подытожил Резников.

Потери РФ в войне

Как ранее сообщал УНИАН, общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года за 23 февраля 2023 года среди личного состава ориентировочно составили около 145 850 человек.

В Министерстве обороны Украины назвали 10 главных побед украинских защитников за год полномасштабного вторжения Российской Федерации. Бойцы ВСУ ежедневно защищают Украину от захватчиков.

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