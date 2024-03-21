Мировое единство способно останавливать российский террор, когда помогает системами ПВО, отметил президент.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар по столице.

Украинцам нужна поддержка партнеров, и украинский лидер в Telegram отметил, что благодарен всем в мире, кто действительно помогает. "Новая российская ракетная атака против Киева. Более 30 ракет сбито, в том числе аэробаллистическая. Пострадали люди. Всем оказывается необходимая помощь. Ежедневно, каждую ночь такой террор. Мировое единство способно его останавливать, когда помогает нам системами ПВО. Нет у российских террористов таких ракет, которые могли бы обойти защиту "Петриотов" и других ведущих мировых систем", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что сейчас эта защита нужна Украине. "Это вполне возможно, если у партнеров будет достаточно политической воли. Мы должны показать, что террор всегда в проигрыше. Мы должны доказать России, что она будет вынуждена смириться с нормальной свободной жизнью в Украине. Нам нужна поддержка партнеров. И я благодарен всем в мире, кто действительно помогает", - написал глава государства.

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В центре внимания Киев сейчас - обстрел был мощным

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью столица Украины была под массированным ракетным обстрелом россиян. В Киеве взрывы раздавались один за другим. Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук утром сообщил, что страна-террорист использовала кроме крылатых ракет "баллистику".

Силы ПВО сбили 31 ракету врага, среди них было 2 баллистические ("Искандер-М" и Х-47М2 "Кинжал"), остальные - 29 крылатых (типа Х-101/Х-555). Россия запустила ракеты с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (районы пусков - Волгодонск, Энгельс - территория РФ).

Ракеты заходили с севера, основное направление удара - Киев. Известно, что в результате атаки непосредственно в столице есть 13 раненых, в том числе один ребенок. Погибших нет. Также есть пострадавшие в Киевской области.