По мнению военного обозревателя, РФ постоянно усовершенствует иранские БПЛА.

Россия проводит регулярную модернизацию иранских дронов. Не исключено, что удар РФ по Украине утром 19 декабря именно Shahed-136 являлся проверкой одного из направлений прорыва украинской ПВО, а также полноценным боевым испытанием модернизированных версий дронов в мороз и на больших расстояниях.

Как отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, исходя из результатов, эффективность всех этих усилий россиян составила всего 15%, противодействие ПВО - 85%.

"Запуск дронов-камикадзе осуществлялся с восточного побережья Азовского моря. Целью, очевидно, был именно Киев. Но, почему не с территории Беларуси, откуда подлет до Киева значительно меньший по времени и эффективность удара, на первый взгляд, должна быть выше... Или? Сегодня утром в Киеве было -9°, а ведь, казалось бы, в мороз топливная система Shahed-136 не работает эффективно и склонна к отказам? Получается, что это не так? На самом деле, так", - заявил Коваленко.

По словам эксперта, РФ постоянно модернизирует иранские дроны: "Получая новые партии БПЛА, Россия начала не сразу их применение, а, вероятнее всего, модернизацию - подготовку к зимнему периоду".

"С учетом того, что за сегодня был уничтожен практически месячный потенциал производства Shahed-136 в Иране, при затратах ресурса на модернизацию, все эти рефлексии имеют весьма сомнительное КПД", - добавил Коваленко.

Россия атаковала Киев 19 декабря

Напомним, в ночь с 18 на 19 декабря российские войска атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131, в частности, атака была направлена на Киев и область.

По данный Воздушных сил Украины, всего обнаружили около 35 барражирующих боеприпасов, все они были запущены с восточного побережья Азовского моря.

Силам ПВО Украины удалось уничтожить 30 дронов-убийц.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, Россия получила от Ирана еще одну партию иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Именно ими страна-агрессор атаковала Украину в этот раз. Новая партия дронов для Российской Федерации состоит из 250 Shahed-136.