По словам главы государства, Россия использует ракеты и иранские дроны для атаки по украинской энергетике.

Россия получила от Ирана еще одну партию иранских дронов-камикадзе "Шахед". Именно ими страна-агрессор атаковала Украину сегодня утром.

Новая партия дронов для Российской Федерации состоит из 250 "Шахедов". Об этом говорится в обращении президента Владимира Зеленского к участникам встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства (ОЭС).

По словам украинского лидера, для сегодняшней атаки РФ использовала 34 дрона-камикадзе.

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"Это "Шахеды" из новой партии, которую получила Россия от Ирана. 250 штук - столько всего "Шахедов" сейчас получено государством-террористом", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Россия использует ракеты и иранские дроны для ударов по украинской энергетике. Так, массированный удар по Украине 16 декабря задел более 20 миллионов украинцев. В результате атаки города-миллионники и большинство регионов остались абсолютно без электричества. Всего на вечер того дня были отключены от энергоснабжения 22 миллиона 408 тысяч граждан Украины. Еще более 10 миллионов человек остались без тепла и воды.

Иранские "Шахеды" в войне против Украины

Россия начала использовать иранские дроны-камикадзе с лета этого года.

14 декабря произошла очередная масштабная атака дронами-камикадзе. Неизвестно, были ли это БПЛА уже из новой партии Ирана. По данным разведки западных партнеров, Тегеран может также передать Москве в ближайшие месяцы свои баллистические ракеты.

Недавно в ВСУ объяснили, почему россияне запускают иранские дроны ночью. Это делается для того, чтобы усложнить работу украинской ПВО.

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