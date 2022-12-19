Информация о пострадавших в результате массированной вражеской атаки уточняется, отметили в Офисе генпрокурора.

Офис генерального прокурора Украины показал фото с мест вражеских "прилетов" в Киевской области, которые произошли во время массированной атаки дронами.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса), говорится на странице Офиса генпрокурора в Telegram.

"По данным следствия, 19 декабря 2022 года в результате атаки на Киевскую область беспилотными летательными аппаратами повреждены объекты критической инфраструктуры... Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - отметили в ведомстве.

Видео дня

В ГСЧС Украины также показали снимки с мест, в которые в Киеве и области попали противники.

Массированная атака на Украину 19 декабря иранскими дронами - что надо знать

Противники атаковали, в частности, Киевскую область и Киев. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в регионе повреждены объекты инфраструктуры и частные дома, по предварительным сведениям, пострадали два человека.

В Киевской городской военной администрации сообщали, что во время ночной атаки над Киевом ликвидировали около 15 из более 20 беспилотников противника, однако есть попадание в объект критической инфраструктуры.

По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, враг запустил беспилотники с восточного побережья Азовского моря.

Вас также могут заинтересовать новости: