Как и в прошлый раз ударные БПЛА были выпущены с восточного побережья Азовского моря.

Силы ПВО уничтожили 30 иранских дронов-камикадзе, атаковавших Украину в ночь с 18 на 19 декабря, сообщают в Воздушных силах ВСУ.

Всего обнаружено около тридцати пяти барражирующих боеприпасов.

Как и в прошлый раз ударные БПЛА были выпущены с восточного побережья Азовского моря.

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10 "шахедов" удалось сбить на юге, уточняет Воздушное командование "Юг".

Массированный удар России по Украине в ночь с 18 на 19 декабря – что известно

Ночью российские террористы атаковали Николаевскую область иранскими беспилотниками. Тогда же воздушная тревога прозвучала и в Киеве.

Взрывы прогремели в Шевченковском и Соломенском районах столицы. По данным местных властей, Россия осуществила пуск более 20 иранских дронов, 15 из которых были сбиты силами ПВО. Есть попадание в объект инфраструктуры и частные дома. Сообщается о двх пострадавших. В самой столице, к счастью, обошлось без жертв.

В связи с российскими ударами в Киеве ввели экстренные отключения света.

Накануне в ГУР сообщали о получение Россией новой партии иранских дронов.

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