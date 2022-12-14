Отмечается, что каждый раз перед атакой россияне разведывают слабые места украинской ПВО тоже с помощью дронов.

Российские войска атакуют территорию Украины иранскими дронами-камикадзе преимущественно ночью, чтобы украинской ПВО было сложнее их выявлять.

Такое мнение относительно тактики оккупантов высказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона.

По его словам, в темное время суток беспилотники трудно обнаруживать и ликвидировать из стрелкового оружия и зенитных пушек. Их могут зафиксировать только радиолокационные средства.

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"Тактика, свойственная применению этих БПЛА, – это ночь. Это условия плохой видимости, потому что ночью их визуально трудно обнаружить теми средствами, которыми их сбивают, – это и стрелковое оружие, и зенитные пушки. Поэтому именно радиолокационные средства обнаруживают их, а зенитные" ракетные комплексы и другие огневые средства сбивают", - пояснил Игнат.

Он отметил, что каждый раз перед атакой россияне разведывают слабые места украинской ПВО тоже с помощью дронов.

"Используя русла рек и те зоны, которые противник разведывает, где у нас могут быть определенные слабые места, сильные места - это все противник обнаруживает. Разведывает накануне ударов и таким образом пытается избежать попадания в зону действия нашей ПВО. Однако результат неплохой: 13 дронов сбиты" , - добавил Игнат.

Война в Украине: атаки дронами

Сегодня, 14 декабря, оккупанты запустили по меньшей мере 13 дронов-камикадзе по территории Киевской области. Известно о "прилетах" в Вишневом, где был поврежден жилой дом и машину.

Также был нанесен удар по Шевченковскому району столицы. Там обломками дрона повреждены административные здания.

БПЛА запустили с восточного побережья Азовского моря. По данным Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили все 13 запущенных Shahed-136/131.

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